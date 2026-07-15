Силовики предотвратили теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре
Комментарии
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реванш
А что к данному блогеры в гости зайти слабо. В конце концов когда снимите белые перчатки? От них уже дурно пахнет.
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1 м.
Ураганов Иван
Блогер в Чехии говорит я не я и хата не моя!
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1 м.
ДП
Дмитрий Пузанов
Надо писать "предатель забрал из заранее оборудованного тайника..."
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4 н.
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