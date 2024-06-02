Ташкент становится для Москвы точкой опоры – Астана проигрывает, уходя под Запад

Айнур Курманов. Трёхдневный визит Владимира Путина в Узбекистан является стратегическим с точки зрения закрепления процесса экономической переориентации России на Восток, а также показывает, как важна сегодня Центральная Азия для обеспечения безопасности страны с юга с целью недопущения отрыва региона со стороны англосаксов.
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