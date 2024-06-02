Ташкент становится для Москвы точкой опоры – Астана проигрывает, уходя под Запад

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Eduard
Никогда Запад ближе Казахстану,чем Россия не будит,а обещат что угодно можно,это же бесплатно,
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2 час.
Александр Т
Не мешайте казахам жить как они хотят и возрождать Золотую Орду! Хотят жить в юртах топить кизяком и ездить на лошадках флаг в руки барабан на шею и попутный поезд в задницу.
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19 мин.

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