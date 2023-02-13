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Поттер об ЛЧ: «Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Боруссии». Случиться может все»

Поттер об ЛЧ: «Не думаю, что для «Челси» есть смысл думать о том, что будет после «Боруссии». Случиться может все»

Грэм Поттер поделился ожиданиями от матчей «Челси» с «Боруссией» в Лиге чемпионов. «В плей-офф случиться может все.

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