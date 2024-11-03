Прорыв в квантовой телепортации: что это значит и как скоро телепортация станет реальностью?

﻿﻿Всем привет! Это мой первый пост о Пикачу, и я очень надеюсь, что он вам будет интересен. Я решил рассказать о чем-то действительно впечатляющем — недавнем прорыве в области квантовой телепортации, который может стать основой технологий будущего.