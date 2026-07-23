«Прекратите стелить страну им под ноги!»: число поводов для выдворения мигрантов из РФ вырастет вдвое, а «двери» для уголовников - закроют
Телеканал "78"
Можно сказать, что принятыми изменениями подвели промежуточные итоги по модернизации миграционного законодательства в РФ.
Комментарии
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а раньше уголовники приветствовались значит?*
За оскорбление или угрозу любому россиянину - на выезд! За руку, поднятую на ребёнка - на выезд! За публичный намаз - на выезд! За ношение никаба - на выезд! За проезд без оплаты - на выезд! И никому не нужны их извинения после преступлений или хамской выходки. Преступление - срок, если не пожизненный, то на выезд; хамская выходка - огромный штраф и на выезд. Касается не только того, кто что-то подобное сделал, а всех членов семьи.
Долго же думцы раскачивались с принятием закона. Да и то, грядущие выборы заставили.... Поздно пить боржоми, если печень отвалилась.......
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