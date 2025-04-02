Медвежий угол
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Медвежий угол

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Банду юных боксеров начинают судить за то, что они учинили самосуд над закладчиком и спалили его паспорт

Банду юных боксеров начинают судить за то, что они учинили самосуд над закладчиком и спалили его паспорт

Avia.pro - СМИ Свердловская область, 30 марта 2025 года — в тихом Среднеуральске, где обычно слышен лишь звон спортивных перчаток да гул ветра с Урала, разыгралась эта история.

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Комментарии
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Александр Попов
МОЛОДЦЫ, но надо думать, чтоб не по податься.
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13 час.
Михаил Васильев
... звон спортивных перчаток - это как?
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2 час.
Александр Павлов
С гайками внутри)
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57 мин.
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