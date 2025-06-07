Мединский: Киев перенёс обмен военнопленными на неопределённый срок

Украина приняла неожиданное решение отложить на неопределённое время процедуру приёма тел погибших солдат и обмен военнопленными с РФ, заявил глава переговорного представительства России Владимир Мединский.
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