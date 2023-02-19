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Премьер-министр Польши: «Россия пробудила злейших демонов»

Премьер-министр Польши: «Россия пробудила злейших демонов»

Обвинение России в том, что она пробудила злейших демонов 19-го и 20-го веков, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по безопасности в Мюнхене, об этом 18 февраля сообщает польский информационный телеканал Polsat News.

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