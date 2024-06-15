Почему в России зашкаливает градус детского беспредела?

В обществе нарастает тревога: участились случаи откровенного хамства и агрессии со стороны детей. Бросание камней с балконов, травля одноклассников, нападения на прохожих – эти истории будоражат интернет-пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии