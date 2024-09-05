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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ И ПРИЕМ ГРАЖДАН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.БОБРУЙСКА ПРОЙДЕТ 13 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ И ПРИЕМ ГРАЖДАН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.БОБРУЙСКА ПРОЙДЕТ 13 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА.

13 сентября 2024 г. с 11.00 до 12.00 в администрации Ленинского района г. Бобруйска заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Лобович Андрей Валентинович проведет ´прямую телефонную линию´, с 12.

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