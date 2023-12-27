Части российских водителей вернут льготы на утильсбор: кто сможет сэкономить

Минпромторг России, Федеральная таможенная служба и депутаты Госдумы достигли соглашения о том, что часть владельцев автомобилей, приобретенных у посредников для личного пользования, будут освобождены от полного утилизационного сбора.
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