Боевые действия накаляются: новости СВО от 18 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 998 день спецоперации России на Украине

Российская армия продолжает удерживать стратегическую инициативу на ряде направлений СВО. Минувшие сутки отметились важными событиями на нескольких фронтах, включая продвижение в Донбассе и укрепление огневого контроля в тылу украинских позиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии