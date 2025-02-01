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Эксперты: одно лишь упоминание российской нефти в Вашингтоне поднимет глобальную цену на сырье до 95 долларов

Эксперты: одно лишь упоминание российской нефти в Вашингтоне поднимет глобальную цену на сырье до 95 долларов

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на нефть марки Brent могут быстро вырасти до 95 долларов за баррель, если санкции успешно ограничат экспорт нефти из России в объеме до 1 миллиона баррелей в день.

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