Любовь зла. Любовь коварна. И нет ничего губительнее виртуальных страстей, когда одержимый фантазиями и жаждой крепких отношений человек влюбляется в образ, который и осязать то не в состоянии, а уже летит навстречу большому гражданскому чувству.