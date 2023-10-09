Кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ открылся в женской консультации Уссурийска

Жительницам Уссурийска стало доступно экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Процедуру начали проводить в городской женской консультации, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) Уссурийской центральной городской больницы.
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