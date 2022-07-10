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Готов ли Китай к полному возврату Тайваня под свою юрисдикцию

Готов ли Китай к полному возврату Тайваня под свою юрисдикцию

Планы Китая в отношении Тайваня - временно мятежной территории, которую надлежит вернуть под полный контроль Пекина, в последнее время всё активнее обсуждаются в СМИ и блогосфере.

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