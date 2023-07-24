Россия вышла из зерновой сделки. Почему Европа в истерике, а Эрдоган спокоен?

лл

лина любимцева

Значит когда ЕС и США вводят санкции и блокируют поставки зерна и удобрений из России, они не морят голодом "всю планету". Хотя доля России в поставках зерновых в Мире - 20%, а Украины - только 5%... Так что, кто и использует "голод, как оружие", ТАК ЭТО ИМЕННО ЕС и США!! Эти твари ВСЕ используют как оружие против человека. И дамбы, и звезды, и солнце с ветром!!