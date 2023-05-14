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МО РФ: полковники Бровко и Макаров погибли в ДНР при отражении атак ВСУ

МО РФ: полковники Бровко и Макаров погибли в ДНР при отражении атак ВСУ

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погибли при отражении атак украинской армии на территории района Красного в ДНР.

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