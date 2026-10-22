“A super PAC funded by the cryptocurrency industry is dumping an additional $9 million into an effort to block Sherrod Brown from recapturing an Ohio Senate seat, raising the group’s total spending in the race above $55 million,” Politico reports.
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