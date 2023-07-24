Военное обозрение

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Американский обозреватель: Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан

Американский обозреватель: Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан

Действия американских элит в настоящее время становятся все более опасными не только для других стран, но и для самих американцев.

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