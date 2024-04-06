Марк Эко выставил картину KAWS на торги

Модельер и предприниматель Марк Эко продает произведение KAWS, которое должно попасть на аукцион с оценкой от 3 до 5 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 380 000–640 000 долларов США) в рамках аукциона Now Evening Auction на Sotheby’s в Гонконге, сообщает artnews.
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