Марк Эко выставил картину KAWS на торги

Модельер и предприниматель Марк Эко продает произведение KAWS, которое должно попасть на аукцион с оценкой от 3 до 5 миллионов гонконгских долларов (приблизительно 380 000–640 000 долларов США) в рамках аукциона Now Evening Auction на Sotheby’s в Гонконге, сообщает artnews.