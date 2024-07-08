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«Как исторический памятник она бесценна»: В Лондоне с молотка пустят шашку последнего российского императора

«Как исторический памятник она бесценна»: В Лондоне с молотка пустят шашку последнего российского императора

На аукционе в Лондоне продадут шашку Николая II. Фото: Аукционный дом Apollo Art Несмотря на «культуру отмены» произведения русского искусства продолжают бить рекорды на британских, американских и французских аукционах.

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