Театр абсурда
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Театр абсурда

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Томас Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских, они в развитии отстали

Томас Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских, они в развитии отстали

МОК взвился от негодования, когда его обвинили в этнической дискриминации наших спортсменов Дмитрий Светлов На фото: президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции.

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Комментарии
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людмила коптякова
Олимпиада потеряла свой статус и смысл. Так зачем туда рваться?Надо возродить олимпийские принципы у себя и проводить свои игры, что мы и делаем. А эти &quot;радужные&quot; пусть смердят себе дальше. Наплевать и растереть, зачем унижаться перед этими мразями?
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4 д.
федор
Псина сосущая и лизун жоп пиндосовских . Бах ты наверное за зелёные фантики и в попу долбишься или ты и есть пидор?
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4 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Для таких продвиженцев  правильного прочтения , образования и развития спорта в странах и самих ОИ  . Олимпийские Игры были организованы  в 776 году до н.э.  в г. Олимпия   древней  Греции. По легенде, их основал герой Геракл и посвятил богу Зевсу. В дальнейшем игры проводились один раз в четыре года. Объявление соревнований становилось для древних людей объединяющим праздником. На это время греки объявляли священный мир, прекращали все военные действия, забывали распри. Не дозволялось даже появляться в Олимпии с оружием. Нарушать установленный принцип перемирия было нельзя. Злоумышленников ожидали большие денежные наказания и угрозы быть проклятыми богами. В Олимпию в дни проведения игр стекались толпы людей со всех уголков Греции, даже из колоний — все хотели поучаствовать в религиозных обрядах, которыми открывались Олимпийские игры, и послушать выступления знаменитых мыслителей и поэтов. Однако главным элементом Олимпийских игр были спортивные соревнования. В них могли участвовать только свободные люди независимо от достатка и положения в обществе.                  ........         Так что здесь нет места дискриминации , которую пропагандируют руководство современного МОК и никто и никогда эти правила древнего МОК не менял. А вследствие этого Российская Федерация требует экстренного созыва МОК , критического  рассмотрения вопроса по открытию уже криминальных  дел относительно к руководителям МОК , а именно к Томасу БАХ и др. , кто выстраивает дискриминационную линию относительно ко всем спортсменам к праву  участия в ОИ по национальному признаку и отстранения оных от управления Комитетом навечно , а также оплатить штрафы и издержки по суду в пользу МОК . Советую ВВП дать пояснения по этому поводу  главе МОК и испросить поддержки у участников и глав МОК всех стран на главном форуме , который уже необходимо провести не дожидаясь  , когда придёт время их проведения , а конфликт разрешился бы уже сейчас
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4 д.

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