Томас Бах ответил Путину: Я не расист, но Олимпиада придумана не для русских, они в развитии отстали

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Для таких продвиженцев правильного прочтения , образования и развития спорта в странах и самих ОИ . Олимпийские Игры были организованы в 776 году до н.э. в г. Олимпия древней Греции. По легенде, их основал герой Геракл и посвятил богу Зевсу. В дальнейшем игры проводились один раз в четыре года. Объявление соревнований становилось для древних людей объединяющим праздником. На это время греки объявляли священный мир, прекращали все военные действия, забывали распри. Не дозволялось даже появляться в Олимпии с оружием. Нарушать установленный принцип перемирия было нельзя. Злоумышленников ожидали большие денежные наказания и угрозы быть проклятыми богами. В Олимпию в дни проведения игр стекались толпы людей со всех уголков Греции, даже из колоний — все хотели поучаствовать в религиозных обрядах, которыми открывались Олимпийские игры, и послушать выступления знаменитых мыслителей и поэтов. Однако главным элементом Олимпийских игр были спортивные соревнования. В них могли участвовать только свободные люди независимо от достатка и положения в обществе. ........ Так что здесь нет места дискриминации , которую пропагандируют руководство современного МОК и никто и никогда эти правила древнего МОК не менял. А вследствие этого Российская Федерация требует экстренного созыва МОК , критического рассмотрения вопроса по открытию уже криминальных дел относительно к руководителям МОК , а именно к Томасу БАХ и др. , кто выстраивает дискриминационную линию относительно ко всем спортсменам к праву участия в ОИ по национальному признаку и отстранения оных от управления Комитетом навечно , а также оплатить штрафы и издержки по суду в пользу МОК . Советую ВВП дать пояснения по этому поводу главе МОК и испросить поддержки у участников и глав МОК всех стран на главном форуме , который уже необходимо провести не дожидаясь , когда придёт время их проведения , а конфликт разрешился бы уже сейчас