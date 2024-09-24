Генслер сталкивается с критикой перед дачей показаний

Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), подвергается все более сильным нападкам со стороны сектора криптовалют, готовясь к даче показаний перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
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