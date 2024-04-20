Военкор Первого канала Прокофьева назвала погибшего Еремина настоящим воином

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева 20 апреля рассказала о том, каким она запомнила погибшего в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей военкора «Известий» Семена Еремина.
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