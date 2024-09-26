До 2030 года продлены "Земские программы"

Правительство России, исполняя указания Президента Владимира Путина, решило продлить действие программ "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" до 2030 года, передает корреспондент The Moscow Post.
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