Прибыль любой ценой: Шахта «Листвяжная» как срез проблемы в угольной отрасли

Обсуждению проступка депутата Рашкина с его запрещённой охотой федеральные СМИ на данный момент уделили куда больше внимания и эфирного времени, нежели проблематике в угольной отрасли, которая стала причиной взрыва и пожара на шахте Кузбасса.