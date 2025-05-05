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В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», направил обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой инициировать проверку законности предоставления жилищных субсидий и сертификатов мигрантам за счёт государственных средств, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Эти квартиры давно пора конфисковать и передать многодетным семьям героев СВО! А тех, кто эти квартиры раздавал &amp;quot;незаменимым&amp;quot;, привлечь к уголовной ответственности! Да и всех &quot;незаменимых&quot; до 45-ти лет необходимо, отправить на СВО, сражаться на благо новой Родине, а кто не согласен- паршивой метлой обратно в кишлак, вместе с многочисленным &quot;табором!&quot;
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