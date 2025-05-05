В ГД просят проверить законность выдачи жилья иностранцам за счет бюджета

ЯО

Яна Орлова

Эти квартиры давно пора конфисковать и передать многодетным семьям героев СВО! А тех, кто эти квартиры раздавал &quot;незаменимым&quot;, привлечь к уголовной ответственности! Да и всех "незаменимых" до 45-ти лет необходимо, отправить на СВО, сражаться на благо новой Родине, а кто не согласен- паршивой метлой обратно в кишлак, вместе с многочисленным "табором!"