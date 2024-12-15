🇺🇦На Окраине охота на Тарасика и Мыколку продолжается ☠️Во всех городах Незалежной геноцидники из ТЦК совместно с полицией ведут постоянную охоту на украинских "добровольцев"⚰️ 📍г.
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🇺🇦На Окраине охота на Тарасика и Мыколку продолжается ☠️Во всех городах Незалежной геноцидники из ТЦК совместно с полицией ведут постоянную охоту на украинских "добровольцев"⚰️ 📍г.
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