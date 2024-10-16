США и Израиль готовят на Украине ракетную «пробирку Пауэлла»

Заинтересованные спецслужбы могут попытаться сфабриковать «доказательства» применения Россией иранских ракет Военный кабинет Нетаньяху пытается втянуть Иран в полноценное военно-политическое противостояние в регионе.
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