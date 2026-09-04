Единственная сборная, которая боится своих фанатов. В чем феномен Кореи?

Достаточно одной ошибки.ЧМ-2026 должен был стать прорывом для сборной Кореи. Под руководством Хон Мен Бо собрался один из сильнейших составов за последнее десятилетие — 15 из 25 футболистов играют за европейские клубы.
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