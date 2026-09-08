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Многодетная мать в Барнауле просит о помощи из-за потопа в доме

Многодетная мать в Барнауле просит о помощи из-за потопа в доме

По ее словам, несколько месяцев вода поступает в подпол здания В Барнауле мать четверых детей жалуется на потоп в доме ее семьи.

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