Людей спасали из горящей многоэтажки в Петрозаводске

Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Карельском проспектеФото: freepik.com / Ilovehz Во вторник в 22 часа 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на Карельском проспекте.