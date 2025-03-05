Людей спасали из горящей многоэтажки в Петрозаводске

Квартира загорелась в девятиэтажном доме на Карельском проспектеФото: freepik.com / Ilovehz Во вторник в 22 часа 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на Карельском проспекте.
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