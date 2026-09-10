Ella Langley leads with 9 CMA Awards nominations

Ella Langley led the way with nine Country Music Association Award nominations on Thursday. Miranda Lambert followed with seven nods.
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