Операции ООН в Газе находятся на грани срыва, заявили в БАПОР

Операции Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе находятся на грани срыва, сегодня вечером 70% населения больше не будут иметь доступа к чистой питьевой воде, заявил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети X.