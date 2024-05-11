В Москве ввели единую систему продажи билетов на речной транспорт

В скором времени москвичи и гости столицы смогут легко найти и приобрести билеты на пешеходные и экскурсионные рейсы по Москве-реке благодаря новым точкам продажи, которые откроются на причалах, набережных, в парках и других популярных местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии