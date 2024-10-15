В Белоруссии появилась «музыкальная» дорога

Особая разметка размещена на 500-метровом участке трассы в Гомельской области. На въезде со стороны города Бобруйска особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения в правой колее.
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