КИЕВ, 26 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил доверие как со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и со стороны населения.