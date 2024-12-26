КИЕВ, 26 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил доверие как со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и со стороны населения.
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