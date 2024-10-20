Гранатометчики штурмовых подразделений группировки войск «Восток» совершенствуют навыки на полигоне в тыловом районе СВО

Для отработки навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов и реактивных огнемётов на полигоне созданы все условия и соответствующая мишенная обстановка, позволяющая военнослужащим оттачивать навыки стрельбы по целям на различных дистанциях.
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