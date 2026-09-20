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Рязанские новости

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Волонтёры «Мещера» спасли двух заблудившихся в лесах Рязанской области

Волонтёры «Мещера» спасли двух заблудившихся в лесах Рязанской области

Волонтёры «Мещера» не только нашли заблудившихся в лесу.19 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» нашли и эвакуировали женщину, которая заблудилась в районе села Аделино Шиловского округа.

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