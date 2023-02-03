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Кубок шести наций. 1-й тур. Уэльс сыграет с Ирландией, Англия – с Шотландией, Италия против Франции

4 и 5 февраля пройдут матчи первого тура Кубка шести наций по регби.  Кубок шести наций Первый тур  Кардифф, Уэльс Уэльс – Ирландия – 17.

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