В противостоянии победу одержит Владимир Путин Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине.