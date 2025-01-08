В противостоянии победу одержит Владимир Путин Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил в интервью Радио и телевидению Республики Сербской, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине.
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