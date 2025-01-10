😱 Крымчанина обвиняют в убийстве рабочего, которого он столкнул с третьего этажа Инцидент произошел в ночь на 12 октября 2024 года в Алуште.
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😱 Крымчанина обвиняют в убийстве рабочего, которого он столкнул с третьего этажа Инцидент произошел в ночь на 12 октября 2024 года в Алуште.