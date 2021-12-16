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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов, обвиняемых в многочисленных фактах хищения денежных средств у детей-сирот

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов, обвиняемых в многочисленных фактах хищения денежных средств у детей-сирот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов.

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