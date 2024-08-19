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Михаил Ефремов может быть условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья

Михаил Ефремов может быть условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья

В связи с ухудшением состояния здоровья, в том числе высоким риском инсульта, известному российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за несчастный случай со смертельным исходом, было предоставлено право на досрочное освобождение по УДО.

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