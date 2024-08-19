Михаил Ефремов может быть условно-досрочно освобожден по состоянию здоровья

В связи с ухудшением состояния здоровья, в том числе высоким риском инсульта, известному российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за несчастный случай со смертельным исходом, было предоставлено право на досрочное освобождение по УДО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии