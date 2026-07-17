Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

В споре о «черепе короля Генриха I» времен нацистской Германии нашли новые доказательства

В споре о «черепе короля Генриха I» времен нацистской Германии нашли новые доказательства

Легендарный король Генрих I (его еще называют Генрих Птицелов), правивший Восточно-Франкским королевством с 919 года до своей смерти в 936-м, считается одним из самых могущественных правителей Европы эпохи раннего Средневековья.

Вернуться к статье