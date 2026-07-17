В споре о «черепе короля Генриха I» времен нацистской Германии нашли новые доказательства

Легендарный король Генрих I (его еще называют Генрих Птицелов), правивший Восточно-Франкским королевством с 919 года до своей смерти в 936-м, считается одним из самых могущественных правителей Европы эпохи раннего Средневековья.
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