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Романцев о Диасе и «Родине»: «Как не удивляться, почему человеку, практически не имеющему тренерской практики на высоком уровне, распахнули дверь в российский футбол?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ситуации в «Родине», которая ранее уволила испанского специалиста Хуана Диаса .

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