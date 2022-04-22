Крым готовится к приему гостей, выполняя все графики и планы – глава Минкурортов

Крым ритмично готовится к приему гостей, выполняются все графики и планы. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе доклада о подготовке к сезону-2022 года на заседании комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту.