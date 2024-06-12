В Японии число заражений «пожирающей плоть бактерией» побило рекорд

Число заражений в Японии гемолитическим стрептококком, который при тяжелом течении заболевания может вызвать отмирание тканей рук и ног, всего за полгода превысило рекордные показатели 2023 года, а за последний месяц было выявлено 176 случаев заражения, передает агентство Киодо со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний.