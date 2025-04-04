В Крыму хотят построить две фермы для переработки молока.Каждая будет рассчитана на 2,5-3 тысячи голов, рассказал РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета республики по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
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